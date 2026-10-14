[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào Khamliang Outhakaysone

Ngày 15/10, Thủ đô Hà Nội duy trì thời tiết đẹp, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác và ngày nắng hanh, nhiệt độ phổ biến từ 22-33 độ C. Thời tiết nắng ráo, dịu mát cũng là hình thái thời tiết phổ biến tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; trong khi đó, khu vực Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ tiếp tục có mưa trong ngày.