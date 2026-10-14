[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào Khamliang Outhakaysone
Chiều 14/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-pho-thu-tuong-bo-truong-quoc-phong-lao-khamliang-outhakaysone-post995177.html