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[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào Khamliang Outhakaysone

Chiều 14/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Báo Nhân Dân
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc tiếp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc tiếp.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào phát biểu tại cuộc tiếp.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào phát biểu tại cuộc tiếp.

Các đại biểu Việt Nam tham dự cuộc tiếp.

Các đại biểu Việt Nam tham dự cuộc tiếp.

Các đại biểu Lào tham dự cuộc tiếp.

Các đại biểu Lào tham dự cuộc tiếp.

NGUYỄN ĐĂNG KHOA

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-pho-thu-tuong-bo-truong-quoc-phong-lao-khamliang-outhakaysone-post995177.html