[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước tại Việt Nam trình Quốc thư

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, chiều 6-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Tham gia thảo luận về sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường, đại biểu Hoàng Ngọc Định, Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị làm rõ yêu cầu kiểm chứng hiệu quả công trình xử lý chất thải và kiểm soát ô nhiễm theo khả năng chịu tải của từng thông số trong nguồn nước.