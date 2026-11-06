[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước tại Việt Nam trình Quốc thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các Đại sứ nước ngoài tại Việt Nam trình Quốc thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Đại Công quốc Luxembourg Sam Schreiner.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Đại Công quốc Luxembourg Sam Schreiner.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hòa Benin Franck E.W. Adjagba.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Benin Franck E.W. Adjagba.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Mauritania Mohamed Abellahhi El Boukhary El Vilaly.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Mauritania Mohamed Abellahhi El Boukhary El Vilaly.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hòa Guinea Louncény Condé.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Guinea Louncény Condé.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hòa Lithuania Renata Jasilionyté.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Lithuania Renata Jasilionyté.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hòa Botswana Lekoko Sylvester Kenosi.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Botswana Lekoko Sylvester Kenosi.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hòa Maldives Mariyam Midhfa Naeem.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Maldives Mariyam Midhfa Naeem.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hòa Kyrgyzstan Anvar Anarbaev.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Kyrgyzstan Anvar Anarbaev.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Jordan Sa’ed Khalid Moh’d Radaideh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Jordan Sa’ed Khalid Moh’d Radaideh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hòa Estonia Veikko Kala.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Estonia Veikko Kala.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc tiếp các Đại sứ nước ngoài tại Việt Nam trình Quốc thư.
Quang cảnh cuộc tiếp các Đại sứ nước ngoài tại Văn phòng Chủ tịch nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các Đại sứ nước ngoài tại Việt Nam trình Quốc thư.