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[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đặc phái viên Đảng và Nhà nước Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba

Chiều 13/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đồng chí Bruno Rodríguez Parrilla, Ủy viên Bộ Chính trị, Đặc phái viên Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước Cộng hòa Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Báo Nhân Dân
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Bruno Rodríguez Parrilla, Ủy viên Bộ Chính trị, Đặc phái viên Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước Cộng hòa Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Bruno Rodríguez Parrilla, Ủy viên Bộ Chính trị, Đặc phái viên Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước Cộng hòa Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Bruno Rodríguez Parrilla, Ủy viên Bộ Chính trị, Đặc phái viên Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước Cộng hòa Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Bruno Rodríguez Parrilla, Ủy viên Bộ Chính trị, Đặc phái viên Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước Cộng hòa Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc tiếp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc tiếp.

Đồng chí Bruno Rodríguez Parrilla, Ủy viên Bộ Chính trị, Đặc phái viên Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước Cộng hòa Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba phát biểu tại cuộc tiếp.

Đồng chí Bruno Rodríguez Parrilla, Ủy viên Bộ Chính trị, Đặc phái viên Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước Cộng hòa Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba phát biểu tại cuộc tiếp.

Quang cảnh cuộc tiếp tại Trụ sở Trung ương Đảng.

Quang cảnh cuộc tiếp tại Trụ sở Trung ương Đảng.

NGUYỄN ĐĂNG KHOA

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-dac-phai-vien-dang-va-nha-nuoc-cuba-bo-truong-ngoai-giao-cuba-post1001921.html