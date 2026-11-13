[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đặc phái viên Đảng và Nhà nước Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba
Chiều 13/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đồng chí Bruno Rodríguez Parrilla, Ủy viên Bộ Chính trị, Đặc phái viên Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước Cộng hòa Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-dac-phai-vien-dang-va-nha-nuoc-cuba-bo-truong-ngoai-giao-cuba-post1001921.html