Đầu tuần, thời tiết Hà Nội nhiều mây, sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ khoảng 18-19 độ. Trong ngày, nhiệt độ tăng chậm, chiều trời hửng sáng hơn, mức cao nhất 24-25 độ. Hình thái này dự báo còn duy trì trong những ngày tới, nền nhiệt tăng dần về cuối tuần.