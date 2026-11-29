Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra tiến độ thi công dự án Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC 2027. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra tiến độ thi công dự án Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC 2027. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra tiến độ thi công dự án Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC 2027. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra tiến độ thi công dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường sắt nhẹ (LRT) giai đoạn 1. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra tiến độ thi công dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra thi công tuyến đường sắt nhẹ (LRT) giai đoạn 1. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho các đơn vị thi công. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho các đơn vị thi công. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho các đơn vị thi công. (Ảnh: TTXVN)