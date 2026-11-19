[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Khu di tích Nhà ở cũ của Bác Hồ tại Côn Minh
Chiều 19/11, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm Khu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh - nơi Bác Hồ sống và hoạt động cách mạng trong giai đoạn 1940-1941 trước khi về nước.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tham-khu-di-tich-nha-o-cu-cua-bac-ho-tai-con-minh-post1004050.html