[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm đảo nhân tạo Lynetteholm của Đan Mạch
Tiếp tục chương trình thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, sáng 21/10 giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà vua Đan Mạch Frederik X thăm dự án đảo nhân tạo Lynetteholm ở ngoài khơi cảng Copenhagen, phía bắc đảo Refshale.
Khi hoàn thành, khu đô thị đảo nhân tạo Lynetteholm dự kiến sẽ là nơi sinh sống của khoảng 35.000 người, đồng thời giúp thủ đô của Đan Mạch chống chọi với biến đổi khí hậu.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tham-dao-nhan-tao-lynetteholm-cua-dan-mach-post996982.html