[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm đảo nhân tạo Lynetteholm của Đan Mạch

Khi hoàn thành, khu đô thị đảo nhân tạo Lynetteholm dự kiến sẽ là nơi sinh sống của khoảng 35.000 người, đồng thời giúp thủ đô của Đan Mạch chống chọi với biến đổi khí hậu.

Nhà vua Đan Mạch Frederik X mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên tàu ra thăm đảo nhân tạo Lynetteholm đang trong quá trình xây dựng. (Ảnh: TTXVN)

Nhà vua Đan Mạch Frederik X giới thiệu với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về dự án đảo nhân tạo Lynetteholm trong hành trình trên tàu ra thăm đảo. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch Frederik X trên tàu ra thăm đảo nhân tạo Lynetteholm. (Ảnh: TTXVN)

Nhà vua Đan Mạch Frederik X giới thiệu với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về dự án đảo nhân tạo Lynetteholm trong hành trình trên tàu ra thăm đảo. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch Frederik X trên tàu ra thăm đảo nhân tạo Lynetteholm. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch Frederik X cùng đại biểu hai nước trên tàu ra thăm đảo nhân tạo Lynetteholm. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch Frederik X cùng đại biểu hai nước trên tàu ra thăm đảo nhân tạo Lynetteholm. (Ảnh: TTXVN)