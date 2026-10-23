[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges

Lãnh đạo cảng Antwerp-Bruges đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm cảng. Ảnh: TTXVN
Lãnh đạo cảng Antwerp-Bruges đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm cảng. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges (Vương quốc Bỉ). Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges (Vương quốc Bỉ). Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges (Vương quốc Bỉ). Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges (Vương quốc Bỉ). Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges (Vương quốc Bỉ). Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc ở cảng Antwerp-Bruges. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Cảng Antwerp và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Cảng Antwerp và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Cảng Antwerp và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Ảnh: TTXVN