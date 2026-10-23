[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges

Trận động đất có độ lớn 7 xảy ra tại huyện Ba Thanh, thành phố Na Khúc, Khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc), đã khiến 16 người thiệt mạng, 54 người bị thương, trong đó có 11 người bị thương nặng và 43 người bị thương nhẹ; 339 hộ gia đình có nhà ở bị hư hại.