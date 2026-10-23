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[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges

Trong chương trình thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ, chiều 22/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges.

Báo Nhân Dân
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Lãnh đạo cảng Antwerp-Bruges đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm cảng. Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo cảng Antwerp-Bruges đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm cảng. Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo cảng Antwerp-Bruges đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm cảng. Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo cảng Antwerp-Bruges đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm cảng. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges (Vương quốc Bỉ). Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges (Vương quốc Bỉ). Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges (Vương quốc Bỉ). Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges (Vương quốc Bỉ). Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges (Vương quốc Bỉ). Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges (Vương quốc Bỉ). Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges (Vương quốc Bỉ). Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges (Vương quốc Bỉ). Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges (Vương quốc Bỉ). Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges (Vương quốc Bỉ). Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc ở cảng Antwerp-Bruges. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc ở cảng Antwerp-Bruges. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Cảng Antwerp và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Cảng Antwerp và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Cảng Antwerp và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Cảng Antwerp và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Cảng Antwerp và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Cảng Antwerp và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Ảnh: TTXVN

TTXVN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tham-cang-antwerp-bruges-post997465.html