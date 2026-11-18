Ngày 18.11, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện, quy tập được thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 5 bộ có di vật; nâng tổng số hài cốt liệt sĩ quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 2 (từ ngày 15.10 đến hết ngày hôm nay) lên 306 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó 71 bộ có di vật kèm theo.