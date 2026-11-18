[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026
Trong chương trình tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc, chiều 18/11, tại thành phố Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026 (APEC CEO Summit 2026).
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-phat-bieu-tai-hoi-nghi-thuong-dinh-doanh-nghiep-apec-2026-post1003660.html