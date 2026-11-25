Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Bộ Quốc phòng và các cơ quan Trung ương về chính sách phát triển lý luận đường lối quốc phòng Việt Nam và nghệ thuật quân sự Việt Nam. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Dự cuộc làm việc có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng trình bày báo cáo tại cuộc làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Bộ Quốc phòng và các cơ quan Trung ương.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.