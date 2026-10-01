[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ các viện Hàn lâm, viện nghiên cứu trong tham mưu chiến lược. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ các viện Hàn lâm, viện nghiên cứu trong tham mưu chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ các viện Hàn lâm, viện nghiên cứu trong tham mưu chiến lược.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc.

Quang cảnh cuộc làm việc tại Trụ sở Trung ương Đảng.