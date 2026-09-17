[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương﻿ Nguyễn Xuân Thắng trình bày báo cáo tại cuộc làm việc.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự cuộc làm việc.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự cuộc làm việc.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự cuộc làm việc.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự cuộc làm việc.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự cuộc làm việc.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự cuộc làm việc.

Quang cảnh cuộc làm việc tại Trụ sở Trung ương Đảng﻿.