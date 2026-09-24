[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81

Tháng 8 vừa qua, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, gây mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng trên địa bàn xã Muổi Nọi, ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất, hoa màu của người dân. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các cấp, các ngành đã cùng chung tay, hỗ trợ đồng bào ổn định đời sống, sản xuất.