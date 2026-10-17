[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin

Hôm nay, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 2. Kỳ họp lần này dự kiến diễn ra trong hơn 1 tháng với nhiều nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri;.. Quốc hội dự kiến xem xét 47 dự án luật, nghị quyết. Đây là khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đến nay.