[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin tại hội đàm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội đàm với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu Việt Nam tại hội đàm với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin.
Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu tại hội đàm.
Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và các đại biểu tại hội đàm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.