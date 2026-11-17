Sáng 17/11, nhiều đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức các hoạt động an sinh xã hội thiết thực như xây dựng cầu giao thông nông thôn, hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần cải thiện đời sống người dân và lan toả tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.