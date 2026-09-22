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[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp những người bạn Hoa Kỳ

Chiều 21/9, giờ địa phương (rạng sáng 22/9, giờ Hà Nội), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp những người bạn Hoa Kỳ.

Báo Nhân Dân
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao, truy tặng Huân chương Hữu nghị cho những người bạn Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao, truy tặng Huân chương Hữu nghị cho những người bạn Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp những người bạn Hoa Kỳ﻿. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp những người bạn Hoa Kỳ﻿. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu﻿ tại cuộc gặp những người bạn Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu﻿ tại cuộc gặp những người bạn Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao kỷ vật chiến tranh cho Bộ Quốc phòng Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao kỷ vật chiến tranh cho Bộ Quốc phòng Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu tham dự cuộc gặp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với những người bạn Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu tham dự cuộc gặp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với những người bạn Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu tham dự cuộc gặp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với những người bạn Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu tham dự cuộc gặp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với những người bạn Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu tham dự cuộc gặp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với những người bạn Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu tham dự cuộc gặp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với những người bạn Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu tham dự cuộc gặp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với những người bạn Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu tham dự cuộc gặp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với những người bạn Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

TTXVN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-gap-nhung-nguoi-ban-hoa-ky-post990157.html