[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp những người bạn Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao, truy tặng Huân chương Hữu nghị cho những người bạn Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp những người bạn Hoa Kỳ﻿. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu﻿ tại cuộc gặp những người bạn Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao kỷ vật chiến tranh cho Bộ Quốc phòng Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu tham dự cuộc gặp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với những người bạn Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu tham dự cuộc gặp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với những người bạn Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu tham dự cuộc gặp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với những người bạn Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu tham dự cuộc gặp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với những người bạn Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)