[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt Đại đội nữ lái xe Trường Sơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt thân mật đoàn đại biểu Đại đội nữ lái xe Trường Sơn. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì gặp mặt Đại đội nữ lái xe Trường Sơn.
Trưởng Ban liên lạc Đại đội nữ lái xe Trường Sơn Nguyễn Thị Hòa phát biểu tại cuộc gặp mặt.
Đại biểu Đại đội nữ lái xe Trường Sơn phát biểu tại cuộc gặp mặt.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt Đại đội nữ lái xe Trường Sơn.
Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt.
Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt.
Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quà tặng các đại biểu Đại đội nữ lái xe Trường Sơn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quà tặng các đại biểu Đại đội nữ lái xe Trường Sơn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu Đại đội nữ lái xe Trường Sơn.