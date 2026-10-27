[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt Đại đội nữ lái xe Trường Sơn

Năm 2026, ngành Y tế Phú Thọ với nhiều nhiệm vụ đặt ra: Vừa kiện toàn tổ chức sau hợp nhất, triển khai các cơ chế tài chính và giá dịch vụ mới, vừa bảo đảm hệ thống chăm sóc sức khỏe vận hành thông suốt, đáp ứng nhu cầu của hơn 4 triệu người dân. Trong 9 tháng năm 2026, ngành Y tế tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội.