Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu dự cuộc gặp mặt. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại biểu tiêu biểu dự Đại hội Hội Người mù Việt Nam lần thứ 11. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Đại biểu tiêu biểu dự Đại hội Hội Người mù Việt Nam lần thứ 11 phát biểu tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Đại biểu tiêu biểu dự Đại hội Hội Người mù Việt Nam lần thứ 11 phát biểu tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Đại biểu tiêu biểu dự Đại hội Hội Người mù Việt Nam lần thứ 11 phát biểu tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt đại biểu tiêu biểu dự Đại hội Hội Người mù Việt Nam lần thứ 11. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quà tặng các đại biểu tiêu biểu dự Đại hội Hội Người mù Việt Nam lần thứ 11. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu dự cuộc gặp mặt. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)