Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tại Hà Nội, tinh thần ấy không chỉ hiện diện trong các cơ quan hành chính hay doanh nghiệp, mà còn đang từng bước được hiện thực hóa tại những môi trường đặc thù như cơ sở cai nghiện ma túy.