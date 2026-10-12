[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: ĐĂNG KHOA
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì gặp mặt đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu tại cuộc gặp mặt.
Đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu phát biểu tại cuộc gặp mặt.
Đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu phát biểu tại cuộc gặp mặt.
Đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu phát biểu tại cuộc gặp mặt.
Đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu phát biểu tại cuộc gặp mặt.
Đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu tham dự cuộc gặp mặt.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu tham dự cuộc gặp mặt.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu tham dự cuộc gặp mặt.