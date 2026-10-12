[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu

Hướng tới kỷ niệm 15 năm Ngày truyền thống Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng (7-11-2011/7-11-2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, ngày 12-10, Bộ tư lệnh 86 tổ chức tọa đàm “Tuổi trẻ Tác chiến không gian mạng với truyền thống và khát vọng cống hiến”, nhằm giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ.