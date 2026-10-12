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[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu

Chiều 12/10, tại Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc gặp mặt các đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Báo Nhân Dân
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu tham dự cuộc gặp mặt. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu tham dự cuộc gặp mặt. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm﻿ chủ trì gặp mặt đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm﻿ chủ trì gặp mặt đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu tham dự cuộc gặp mặt.

Đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu tham dự cuộc gặp mặt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu tham dự cuộc gặp mặt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu tham dự cuộc gặp mặt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu tham dự cuộc gặp mặt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu tham dự cuộc gặp mặt.

NGUYỄN ĐĂNG KHOA

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-gap-mat-dai-bieu-doanh-nghiep-tieu-bieu-post994544.html