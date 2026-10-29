[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt các nữ Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các nữ Đại biểu Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc gặp mặt các nữ Đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nữ Đại biểu Quốc hội khóa XVI phát biểu tại cuộc gặp mặt.
Nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI phát biểu tại cuộc gặp mặt.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt các nữ Đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Các nữ Đại biểu Quốc hội khóa XVI dự cuộc gặp mặt.
Các nữ Đại biểu Quốc hội khóa XVI dự cuộc gặp mặt.
Các nữ Đại biểu Quốc hội khóa XVI tham dự cuộc gặp mặt.
Các nữ Đại biểu Quốc hội khóa XVI tham dự cuộc gặp mặt.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại cuộc gặp mặt.