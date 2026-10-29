[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt các nữ Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Với việc triển khai 161 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cùng các chính sách về việc làm, tín dụng và an sinh xã hội, Quảng Ngãi đang tập trung nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 1,47% vào cuối năm 2026.