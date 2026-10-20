Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: TTXVN)

Sự kiện do Bộ Tài chính Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Đan Mạch phối hợp Liên đoàn công nghiệp Đan Mạch (DI) tổ chức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm﻿ và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X dự cuộc gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X dự cuộc gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X dự cuộc gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp﻿ tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và thành viên Đoàn cấp cao Việt Nam dự cuộc gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và thành viên Đoàn cấp cao Việt Nam dự cuộc gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X﻿ gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: TTXVN)