Xã hộiThời sự

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, sáng 20/10, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch.

Báo Nhân Dân
496 liên quanGốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: TTXVN)

Sự kiện do Bộ Tài chính Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Đan Mạch phối hợp Liên đoàn công nghiệp Đan Mạch (DI) tổ chức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm﻿ và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X dự cuộc gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm﻿ và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X dự cuộc gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X dự cuộc gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X dự cuộc gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X dự cuộc gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp﻿ tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X dự cuộc gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp﻿ tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và thành viên Đoàn cấp cao Việt Nam dự cuộc gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và thành viên Đoàn cấp cao Việt Nam dự cuộc gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và thành viên Đoàn cấp cao Việt Nam dự cuộc gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và thành viên Đoàn cấp cao Việt Nam dự cuộc gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X﻿ gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X﻿ gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: TTXVN)

TTXVN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-gap-lanh-dao-mot-so-doanh-nghiep-tieu-bieu-cua-dan-mach-post996743.html