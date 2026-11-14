[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Ba Đình, Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại phường Ba Đình, Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại phường Ba Đình, Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại phường Ba Đình, Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại phường Ba Đình, Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan các gian trưng bày tại ngày hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu cao tuổi tại ngày hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 phường Ba Đình, Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 phường Ba Đình, Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quà tặng các tập thể, cá nhân thuộc phường Ba Đình, Hà Nội.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương trao quà tặng nhân dân phường Ba Đình (Hà Nội).

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quà tặng nhân dân phường Ba Đình (Hà Nội).

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trao quà tặng nhân dân phường Ba Đình (Hà Nội).