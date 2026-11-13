[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam.

Đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tiết mục nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam.

Tiết mục nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam.

Tiết mục nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam.

Tiết mục nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam.