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[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam

Tối 13/11, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam đã diễn ra trọng thể tại Nhà Thái học, Khu di tích lịch sử Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm.

Báo Nhân Dân
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam.

Đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tiết mục nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam.

Tiết mục nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam.

Tiết mục nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam.

Tiết mục nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam.

Tiết mục nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam.

Tiết mục nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam.

Tiết mục nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam.

Tiết mục nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam.

NGUYỄN ĐĂNG KHOA

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-du-le-ky-niem-cap-quoc-gia-950-nam-quoc-tu-giam-quoc-hoc-viet-nam-post1002464.html