[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội﻿.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo thành phố Hà Nội và các đại biểu.

Đồng chí Trung tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân﻿ tặng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.