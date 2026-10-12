[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 2. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước﻿ Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946-19/10/2026) và đón nhận danh hiệu danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân﻿.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan gian trưng bày của Bộ Tư lệnh Quân khu 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Trung tướng Trần Văn Bắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2 trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Bộ Tư lệnh Quân khu 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Bộ Tư lệnh Quân khu 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.