[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng﻿.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng dự lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng﻿ và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương phát biểu đáp từ, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”.