[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan phòng truyền thống của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi sổ vàng truyền thống của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Không gian đổi mới sáng tạo liên ngành tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan Không gian đổi mới sáng tạo liên ngành tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Đại diện các thế hệ sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội phát biểu cảm tưởng tại lễ kỷ niệm.