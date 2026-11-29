Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với cán bộ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan trưng bày các hình ảnh hoạt động của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi sổ vàng truyền thống của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Thiếu tướng Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba tặng các đồng chí lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm.