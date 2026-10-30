[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và khai mạc Festival Trà Quốc tế-Thái Nguyên năm 2026. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên tại lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trao bằng ghi danh “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tặng tỉnh Thái Nguyên.

Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm.

Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm.