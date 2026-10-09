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[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

Chiều 9/10, tại tỉnh Hưng Yên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ khởi công Dự án Nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ khởi công.

Báo Nhân Dân
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu tại lễ khởi công.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu tại lễ khởi công.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc phát biểu tại lễ khởi công.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc phát biểu tại lễ khởi công.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Nhân dân các địa phương trong vùng quy hoạch dự án tham dự lễ khởi công.

Nhân dân các địa phương trong vùng quy hoạch dự án tham dự lễ khởi công.

Nhân dân các địa phương trong vùng quy hoạch dự án tham dự lễ khởi công.

Nhân dân các địa phương trong vùng quy hoạch dự án tham dự lễ khởi công.

Quang cảnh Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Quang cảnh Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

NGUYỄN ĐĂNG KHOA

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-du-le-khoi-cong-du-an-dau-tu-xay-dung-va-cai-thien-moi-truong-nuoc-he-thong-thuy-loi-bac-hung-hai-post993987.html