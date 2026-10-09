[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

Chiều 9/10, Đảng ủy xã Gia Trấn tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026; quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và triển khai phong trào "Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo". Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối đến 9 điểm cầu ở các thôn trên địa bàn toàn xã.