[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, cùng truyền thông hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ: Trong khuôn khổ chuyến công tác Mỹ, ngày 23/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) và các doanh nghiệp Mỹ; đồng thời, nghe báo cáo về Dự án "Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh" (TTU-VWAI). Trước đó, ngày 21/9 ông đã chứng kiến Đại tướng Phan Văn Giang tiếp nhận một số kỷ vật “Hồ sơ chứng tích chiến tranh”, do các Đồng Chủ nhiệm của Dự án TTU-VWAI trao tặng.