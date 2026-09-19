[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh cho lãnh đạo thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh﻿ và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Các đại biểu dự Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đồng chí Phan Chí Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội công bố Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh cho lãnh đạo thành phố Bắc Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan trưng bày thành tựu phát triển của thành phố Bắc Ninh.

Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ.