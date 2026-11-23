Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định nghỉ hưu cho các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Cùng dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự hội nghị trao quyết định nghỉ hưu đối với nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định nghỉ hưu cho các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định nghỉ hưu cho các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Quốc hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao quyết định nghỉ hưu cho các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng công tác ở các ban, cơ quan Đảng Trung ương, Quốc hội và Chính phủ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định nghỉ hưu cho các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo các bộ, ngành trực thuộc Chính phủ và các địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì tặng các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Độc lập hạng Nhì tặng các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huân chương Độc lập hạng Nhì tặng các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt các đồng chí nhận quyết định phát biểu tại hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự hội nghị.