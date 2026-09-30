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[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026

Chiều 30/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Báo Nhân Dân
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì hội nghị.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an phát biểu khai mạc hội nghị.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an phát biểu khai mạc hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026.

Quang cảnh Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự hội nghị.

NGUYỄN ĐĂNG KHOA

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-du-hoi-nghi-dang-uy-cong-an-trung-uong-quy-iii-nam-2026-post991899.html