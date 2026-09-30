[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026

Ở thượng nguồn Cu Đê (TP Đà Nẵng), đồng bào Cơ Tu đang ngày ngày đo nước, nhặt rác, giữ nguồn lợi thủy sản và báo tin khi phát hiện nguy cơ xâm hại dòng sông. Bằng những việc làm nhỏ, những người dân sống dọc dòng Cu Đê đang cùng chung tay để giữ rừng, giữ nguồn nước cho hôm nay và mai sau.