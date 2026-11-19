Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC lần thứ 34 - năm 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các nhà lãnh đạo kinh tế APEC đến dự Hội nghị Cấp cao APEC 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các nhà lãnh đạo kinh tế APEC chụp ảnh chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Cấp cao APEC 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Cấp cao APEC 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Cấp cao APEC 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Cấp cao APEC 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các nhà lãnh đạo kinh tế APEC dự Hội nghị Cấp cao APEC 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Cấp cao APEC 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Hội nghị Cấp cao APEC 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Cấp cao APEC 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Cấp cao APEC 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC lần thứ 34 - năm 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC lần thứ 34 - năm 2027.