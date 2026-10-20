[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ Vĩ Bắc bị nén, đẩy dịch xuống phía Nam và đầy dần lên bởi bộ phận áp cao lạnh lục địa từ phía Bắc, từ ngày 21/10 chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu lệch Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động yếu dần.Thời tiết: Có mây, không mưa, đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3.