Xã hộiThời sự

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch

Tiếp tục chương trình thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, sáng 20/10, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch.

Báo Nhân Dân
498 liên quanGốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm﻿ và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm﻿ và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch. (Ảnh: TTXVN)

Nhà Vua Đan Mạch﻿ Frederik X phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch. (Ảnh: TTXVN)

Nhà Vua Đan Mạch﻿ Frederik X phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch. (Ảnh: TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X cùng các đại biểu và các doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X cùng các đại biểu và các doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)

TTXVN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-du-dien-dan-doanh-nghiep-viet-nam-dan-mach-post996770.html