[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự cuộc làm việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI
Chiều 15/10, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và một số cơ quan, đơn vị có liên quan để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại cuộc làm việc.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-du-cuoc-lam-viec-chuan-bi-cho-ky-hop-thu-hai-quoc-hoi-khoa-xvi-post994183.html