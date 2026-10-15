[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự cuộc làm việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự cuộc làm việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại cuộc làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự cuộc làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và một số cơ quan, đơn vị có liên quan để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phát biểu tại cuộc làm việc.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự cuộc làm việc.