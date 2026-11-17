[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Thâm Quyến, bắt đầu tham dự Tuần lễ cấp cao APEC-33
Sáng 17/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thành phố Thâm Quyến, bắt đầu tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17-20/11.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-den-tham-quyen-bat-dau-tham-du-tuan-le-cap-cao-apec-33-post1003246.html