Quyết định số 50/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 2/11/2026 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027. Theo đó, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là công dân Việt Nam theo học tại các cơ sở đào tạo có thể vay tối đa là 8 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên.