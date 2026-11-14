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[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Campuchia, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20

Chiều 14/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Techo, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia, từ ngày 14-16/11, theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

Báo Nhân Dân
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Campuchia, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Campuchia, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cửa lối ra máy bay. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cửa lối ra máy bay. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia﻿ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia﻿ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Đại diện Chính phủ Campuchia đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Techo. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Đại diện Chính phủ Campuchia đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Techo. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận tràng hoa từ các thiếu nữ Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận tràng hoa từ các thiếu nữ Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Các nghệ sĩ Campuchia tại lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Các nghệ sĩ Campuchia tại lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

ĐINH TRƯỜNG Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-den-campuchia-bat-dau-chuyen-tham-du-hoi-nghi-cap-cao-phap-ngu-lan-thu-20-post1002579.html