[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Campuchia, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20
Chiều 14/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Techo, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia, từ ngày 14-16/11, theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-den-campuchia-bat-dau-chuyen-tham-du-hoi-nghi-cap-cao-phap-ngu-lan-thu-20-post1002579.html