[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Campuchia, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20

Tại Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Lào lần thứ 13, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Champasak Xayalith Vongsaravanh cho biết, tỉnh Champasak đã xây dựng và duy trì quan hệ hợp tác với 16 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và miền Nam Việt Nam. Sau khi Việt Nam sắp xếp lại tổ chức, hiện còn 9 tỉnh và 4 thành phố của Việt Nam đang có quan hệ hợp tác với tỉnh.