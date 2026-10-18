[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ ký Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu
Ngày 18/10, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ ký Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu.
Bộ trưởng Công thương Lê Mạnh Hùng cùng đại diện các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), gồm: Ngài Guy Parmelin, Tổng thống kiêm Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sĩ; bà Brigitte Haas, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Liechtenstein; bà Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Bộ trưởng Ngoại giao Iceland và bà Astrid Bergmål, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Na Uy đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EFTA (VEFTA).
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-chung-kien-le-ky-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-giua-viet-nam-va-cac-nuoc-thanh-vien-hiep-hoi-mau-dich-tu-do-chau-au-post996151.html