[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ ký Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EFTA (VEFTA). (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Bộ trưởng Công thương Lê Mạnh Hùng cùng đại diện các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), gồm: Ngài Guy Parmelin, Tổng thống kiêm Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sĩ; bà Brigitte Haas, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Liechtenstein; bà Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Bộ trưởng Ngoại giao Iceland và bà Astrid Bergmål, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Na Uy đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EFTA (VEFTA).

Bộ trưởng Công thương Lê Mạnh Hùng cùng đại diện các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), gồm: Ngài Guy Parmelin, Tổng thống kiêm Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sĩ; bà Brigitte Haas, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Liechtenstein; bà Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Bộ trưởng Ngoại giao Iceland và bà Astrid Bergmål, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Na Uy ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EFTA (VEFTA).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EFTA (VEFTA).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EFTA (VEFTA).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EFTA (VEFTA).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại Lễ ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EFTA (VEFTA).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại Lễ ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EFTA (VEFTA).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại Lễ ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EFTA (VEFTA).