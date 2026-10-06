[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Panama Jose Raul Mulino

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama Jose Raul Mulino duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại Lễ đón. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Các cháu thiếu nhi Hà Nội chào mừng Tổng thống nước Cộng hòa Panama Jose Raul Mulino và Phu nhân Maricel Cohen De Mulino thăm chính thức Việt Nam.
Lễ đón Tổng thống nước Cộng hòa Panama Jose Raul Mulino và Phu nhân Maricel Cohen De Mulino thăm chính thức Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama Jose Raul Mulino nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.
Các đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam và Panama tham dự Lễ đón.
Các đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam và Panama tham dự lễ đón.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama Jose Raul Mulino duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại Lễ đón.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama Jose Raul Mulino.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino và Phu nhân Maricel Cohen De Mulino.