[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Panama Jose Raul Mulino

Không ít người điều khiển xe máy có thói quen đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai hoặc cài quai không đúng quy cách. Hành vi này không chỉ làm giảm tác dụng bảo vệ của mũ khi xảy ra va chạm mà còn có thể bị xử phạt theo quy định pháp luật hiện hành.