[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin

Ngày 17/10, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai do đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện chính sách phát triển bưu chính, bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ của người dân, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và địa bàn đặc biệt khó khăn.