[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Các cháu thiếu nhi Thủ đô Hà Nội chào mừng Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin thăm chính thức Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.
Quang cảnh Lễ đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin thăm chính thức Việt Nam.
Các đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam và Thụy Sĩ tham dự lễ đón.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin.