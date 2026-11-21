Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Thiếu nhi Thủ đô Hà Nội chào mừng Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân Mehriban Aliyeva thăm chính thức Việt Nam.
Lễ đón Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân Mehriban Aliyeva thăm chính thức Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev trên bục danh dự nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.
Đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam và Azerbaijan tham dự lễ đón.
Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly với Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân Mehriban Aliyeva.