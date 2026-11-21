Nối dài hành trình 120 năm, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng đang chuyển mình mạnh mẽ trước yêu cầu của chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Ba định hướng trọng tâm được đặt ra tại lễ kỷ niệm chính là "chìa khóa" để nhà trường đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật giỏi cho sự phát triển của TPHCM.