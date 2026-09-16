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[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị thông qua kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

Chiều 16/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị thông qua kết quả kiểm tra giám sát (đợt 3) của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Báo Nhân Dân
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị thông qua kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị thông qua kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 phát biểu tại hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 phát biểu tại hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo Quốc hội tham dự hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo Quốc hội tham dự hội nghị.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng trình bày báo cáo tại hội nghị.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng trình bày báo cáo tại hội nghị.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội﻿, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội﻿, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị thông qua kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị thông qua kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

ĐĂNG KHOA

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-chu-tri-hoi-nghi-thong-qua-ket-qua-kiem-tra-giam-sat-doi-voi-ban-thuong-vu-dang-uy-quoc-hoi-post988943.html