[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị thông qua kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội
Chiều 16/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị thông qua kết quả kiểm tra giám sát (đợt 3) của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-chu-tri-hoi-nghi-thong-qua-ket-qua-kiem-tra-giam-sat-doi-voi-ban-thuong-vu-dang-uy-quoc-hoi-post988943.html