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[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (đợt 3)

Chiều 17/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị, chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (đợt 3).

Báo Nhân Dân
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (đợt 3).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (đợt 3).

Thành viên Đoàn Kiểm tra, giám sát dự hội nghị.

Thành viên Đoàn Kiểm tra, giám sát dự hội nghị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội﻿ dự hội nghị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội﻿ dự hội nghị.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng trình bày dự thảo báo cáo kiểm tra, giám sát.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng trình bày dự thảo báo cáo kiểm tra, giám sát.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đăng Định phát biểu tại hội nghị.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đăng Định phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

THỦY NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-chu-tri-hoi-nghi-thong-qua-du-thao-bao-cao-ket-qua-kiem-tra-giam-sat-doi-voi-ban-thuong-vu-thanh-uy-ha-noi-dot-3-post989204.html