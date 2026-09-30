[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ ba
Sáng 30/9, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị lần thứ ba. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng điều hành hội nghị.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-chu-tri-hoi-nghi-quan-uy-trung-uong-lan-thu-ba-post991897.html