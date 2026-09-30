[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ ba

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ ba, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng điều hành hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm﻿, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng báo cáo tại hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ ba, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng với các đại biểu dự hội nghị.