[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Bulgaria lên Đối tác chiến lược năm 2025 đã đưa quan hệ hai nước lên “cấp độ cao nhất trong quan hệ của Bulgaria với bất kỳ quốc gia nào ở châu Á” và là một trong số ít quan hệ Đối tác chiến lược mà Bulgaria thiết lập với các nước.