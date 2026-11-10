[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp nguyên Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam
Trong chương trình chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 10/1, tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Nikai Toshihiro, nguyên Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam cùng các Thống đốc Tokyo, Yamanashi, Niigata, Mie, Wakayama.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-tiep-nguyen-chu-tich-lien-minh-nghi-si-huu-nghi-nhat-ban-viet-nam-post1001505.html