Ngày 20/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam), kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17 đến 20/11/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly rời thành phố Côn Minh về nước. (Ảnh: TTXVN)

Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Trường Thủy, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. (Ảnh: TTXVN)

Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Trường Thủy, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. (Ảnh: TTXVN)

Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Trường Thủy, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. (Ảnh: TTXVN)

Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Trường Thủy, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. (Ảnh: TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Mạc Cao Nghĩa tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Trường Thủy, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. (Ảnh: TTXVN)

Nam nữ thanh niên tỉnh Vân Nam tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Sân bay quốc tế Trường Thủy, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. (Ảnh: TTXVN)

Nam nữ thanh niên tỉnh Vân Nam tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Sân bay quốc tế Trường Thủy, thành phố Côn Minh. (Ảnh: TTXVN)

Nam nữ thanh niên tỉnh Vân Nam tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Sân bay quốc tế Trường Thủy, thành phố Côn Minh. (Ảnh: TTXVN)