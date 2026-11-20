[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết thúc chuyến tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 33 và làm việc tại Trung Quốc
Ngày 20/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam), kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33.
Ngày 20/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam), kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17 đến 20/11/2026.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-ket-thuc-chuyen-tham-du-tuan-le-cap-cao-apec-33-va-lam-viec-tai-trung-quoc-post1004199.html