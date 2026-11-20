[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia Chương trình 'Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam' tại Vân Nam
Sáng 20/11, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân dự cuộc gặp gỡ thanh niên Việt Nam-Trung Quốc tham gia Chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam" tại Vân Nam.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-gap-go-thanh-nien-hai-nuoc-tham-gia-chuong-trinh-hanh-trinh-do-nghien-cuu-hoc-tap-cua-thanh-nien-viet-nam-tai-van-nam-post1004151.html