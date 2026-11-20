Trên mảnh đất được mệnh danh là Ngã ba Đông Dương có hơn 30 dân tộc anh em cùng chung sống, lực lượng Công an xã Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi) đã và đang viết nên những trang sử đầy tự hào bằng tinh thần “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”. Từ những kết quả trong đấu tranh với tội phạm ma túy, những con số ấn tượng trong chuyển đổi số cơ sở đến những mô hình dân vận khéo đi sâu vào đời sống tín ngưỡng và cộng đồng... Tất cả đã tạo nên một “thế trận lòng dân” vững chắc, giữ vững bình yên cho vùng phên giậu nơi ngã ba biên giới.